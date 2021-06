Eastbourne, un problema muscolare ferma la Giorgi sul più bello

Finisce in maniera amara l’avventura a Eastbourne di Camila Giorgi. La tennista di Macerata, numero 75 del ranking WTA, è stata costretta al ritiro durante il primo set della semifinale che la vedeva opposta all’estone Anett Kontaveit.

Sul punteggio di 5-4 per la numero 27 del mondo, dopo una sequenza di break e contro-break, l’azzurra (già visibilmente fasciata alla coscia sinistra) ha posto fine alla contesa ritirandosi ufficialmente, una decisione questa presa anche per non peggiorare la situazione in vista dell’imminente torneo di Wimbledon.

Sorteggiata al primo turno contro la svizzera Teichmann, la Giorgi ora dovrà cercare nel poco tempo a sua disposizione di smaltire il malanno e presentarsi al via dello Slam londinese nelle migliori condizioni fisiche possibili.

Ovviamente, vista la forma palesata in questa settimana sull’erba, resta il grande rammarico per come si sarebbe potuto concludere un torneo in cui l’azzurra è riuscita a superare due top ten come Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka.

Il suo forfait invece spalanca le porte della finale a Kontaveit che nella sua settima finale della carriera si batterà per il titolo contro una tra Jelena Ostapenko ed Elena Rybakina.

