Ecco i migliori giocatori del nuovo Fifa24, il Napoli in top3

Dal debutto delle atlete a novità di gameplay,le Anticipazioni per il nuovo capitolo di FIFA continuano ad arrivare. Oggi sono stati "leakati" quelli che dovrebbero essere i migliori giocatori del gioco. C'è anche il Napoli in top3 grazie ad uno dei suoi gioielli.

31-08-2023 10:47

Una nuova era: EA SPORTS FC

FIFA 24, che si presenterà con il nuovo nome EA Sports FC 24, sta per far vibrare le corde dei cuori dei giocatori di tutto il mondo. L’annuncio ha scatenato un vero e proprio vortice di anticipazioni e dibattiti tra gli appassionati di calcio virtuale, poiché questo è il primo storico capitolo dopo la scissione con la FIFA. Tuttavia, l’attenzione non è solo sul nome, ma anche sulle novità che questo nuovo capitolo porterà con sé.

Recentemente, la community di leaker di Ultimate Team, da tempo immersa nella serie, ha nuovamente dimostrato la sua vitalità. Da fonti autorevoli sono emerse in anteprima alcune informazioni sulle valutazioni di EA Sports FC 24. È prudente accogliere queste anticipazioni con la giusta cautela, ma non si può non notare l’affidabilità sempre crescente di tali fonti, che rende le informazioni ancora più interessanti. Prima però, è doveroso un rapido riepilogo delle maggiori novità di quest’anno.

Tutte le novità del nuovo FIFA

Uno degli aspetti più attesi è sicuramente il debutto delle atlete nel nuovo Ultimate Team. Questo rappresenta un passo significativo verso la parità di genere negli eSports e nell’ambito videoludico, dimostrando la volontà di includere e valorizzare le prestazioni delle giocatrici. La novità nella novità rappresenta anche l’introduzione di alcuni elementi grafici, volti a conservare al meglio l’autenticità delle giocatrici. Uno di questi l’introduzione dell’Hijab già inserito quest’anno.

Ciò solleverà inevitabilmente domande su come le valutazioni delle atlete si confronteranno con quelle dei colleghi maschi. Le accese discussioni non mancheranno, poiché il confronto tra le prestazioni delle atlete e le valutazioni decise dagli sviluppatori sarà al centro di conversazioni appassionate tra la community.

Ma non è tutto. Con l’arrivo di FIFA 24, la serie porterà con sé una serie di miglioramenti e aggiornamenti, sia in termini di gameplay che di grafica. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo capitolo promette un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e realistica, con dettagli che rendono ogni partita un’esperienza avvincente e coinvolgente. Le nuove funzionalità e le opzioni personalizzate aggiungeranno un livello di profondità ancora maggiore al gioco, offrendo ai giocatori la possibilità di plasmare la propria esperienza di gioco in modi sempre più unici.

I migliori giocatori

Come anticipato all’interno dell’articolo, ecco quella che dovrebbe essere la lista dei migliori giocatori all’interno del gioco. C’è anche il bomber azzurro Victor Osimhen, subito dietro Lionel Messi che continua a possedere il primato. Gradino più basso del podio invece per Federico Valverde stella del Real Madrid. Di seguito la lista completa: