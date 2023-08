FIFA 23 accoglie l'Hijab e amplia l'offerta del calcio femminile

Nel mondo in continua evoluzione dei videogiochi sportivi, EA Sports sta dimostrando un impegno sempre crescente verso l'inclusione e la diversità. L'ennesima novità riguarda l'introduzione di un elemento di grande rilevanza: l'hijab, il velo tradizionalmente indossato dalle donne islamiche.

16-08-2023 18:30

Il primo titolo nella storia

La novità straordinaria è stata introdotta tramite un aggiornamento recente, rendendo FIFA 23 il primo gioco nella storia della serie a presentare una calciatrice con l’hijab. Nouhaïla Benzina, talentuosa calciatrice marocchina, ha assunto il ruolo di pioniera, sfoggiando con orgoglio il copricapo islamico durante i Mondiali femminili in corso. La reazione rapida ed entusiastica di EA Sports ha portato alla pubblicazione di un aggiornamento che ha prontamente adattato il modello in-game di Nouhaïla Benzina per riflettere questa importante aggiunta.

L’implementazione dell’hijab è stata dettagliatamente documentata nelle note di patch dell’aggiornamento, evidenziando chiaramente come il modello della calciatrice Nouhaïla Benzina sia stato modificato per includere l’hijab. Questo progresso segna un momento significativo, in quanto l’opportunità di indossare copricapi nel calcio è diventata possibile solo nel marzo 2014, quando la FIFA ha adottato un cambiamento regolamentare per rispettare motivazioni religiose, eliminando le precedenti preoccupazioni legate alla sicurezza.

La Serie FIFA e la Rappresentazione del Calcio Femminile

La serie FIFA ha già fatto passi da gigante nella rappresentazione del calcio femminile all’interno del gioco. FIFA 16 ha segnato un punto di svolta introducendo le squadre nazionali femminili, consentendo ai giocatori di sfidarsi nelle vesti delle migliori selezioni. FIFA 23 ha proseguito in questa direzione, aggiungendo per la prima volta squadre femminili di club: Barclays Women’s Super League nel Regno Unito e D1 Arkema in Francia sono state le prime a prendere parte al gioco.

Il futuro promette ulteriori innovazioni, poiché con l’arrivo di EA Sports FC 24 è possibile anticipare l’introduzione di ulteriori campionati e, in particolare, l’espansione delle opzioni di squadre miste all’interno della modalità di gioco “Ultimate Team,” che si basa sul concetto di squadra da collezionare.

FIFA 23 si afferma dunque come una pietra miliare nella storia dei giochi di calcio, grazie alla sua dedizione all’inclusione e alla rappresentazione accurata del calcio femminile. L’introduzione dell’hijab e l’espansione delle opzioni di gioco rappresentano segni tangibili del costante impegno di EA Sports per abbracciare la diversità e rispecchiare la realtà del calcio moderno.