FIFA23 "Starting XI Fund": pronti $11 milioni per il calcio femminile

22-10-2022 19:57

L’edizione del Women’s Football Summit 2022 ha lasciato importanti novità anche in ambito videogames. Electronic Arts, publisher ufficiale del famoso videogioco FIFA, ha annunciato in occasione di questo evento diverse iniziative chiave dedicate a sostenere la comunità del calcio femminile e far crescere il gioco sia dentro che fuori dal campo.

Alla scoperta dello “Starting XI Fund”

EA SPORTS ha presentato lo “Starting XI Fund”, un fondo di accelerazione per il calcio femminile progettato per far crescere il gioco in futuro. Per far ripartire il fondo, EA SPORTS ha impegnato un investimento di 11 milioni di dollari, che includerà investimenti in-game, campionato, club e attivazioni con atleti per promuovere la crescita del gioco femminile. EA SPORTS ha anche annunciato che, a partire dal 2023, finanzierà un programma di tirocinio nel calcio femminile con ogni partner nuovo ed esistente della lega femminile, progettato per ispirare e responsabilizzare le giovani donne provenienti da diversi background a essere coinvolte nel mondo del calcio.

“EA SPORTS è l’epicentro del fandom calcistico globale e riconosciamo il ruolo che abbiamo nel rappresentare ed elevare la diversità e la partecipazione in questo sport”, ha dichiarato Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS. “Il nostro impegno si estende oltre il campo nel mondo virtuale e reale. Lo Starting XI Fund rafforza la nostra dedizione all’autenticità e alla rappresentazione senza pari nei nostri giochi, e mostra anche la nostra attenzione ad essere changemaker per il futuro dello sport”.

Partnership con la UEFA Women’s Champions League

EA SPORTS ha anche annunciato una partnership pluriennale con la UEFA Women’s Champions League (UWCL), che consentirà a entrambe le parti di offrire un’esperienza di maggiore impatto per le tifose di calcio femminile di tutto il mondo. Dal prossimo anno inoltre, all’interno del videogames sarà presente la fase a eliminazione diretta della UWCL, con club tra cui Juventus Women, Real Madrid Femenino, Chelsea Women, Manchester City Women, Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine e altro ancora.

“Siamo lieti di vedere la UEFA Women’s Champions League integrata in EA SPORTS FIFA 23”, ha dichiarato Nadine Kessler, Chief of Women’s Football di UEFA. “Sembra naturale, ma non è scontato che la migliore competizione femminile per club del mondo faccia parte del gioco di simulazione calcistico leader a livello mondiale. Questo è un altro passo importante nel gioco femminile e una piattaforma aggiuntiva ideale per le atlete che contribuiscono al suo successo”.

Spazio anche per Dazn

Durante il Women’s Football Summit p stata annunciata anche una partnership pluriennale tra EA SPORTS e DAZN, con quest’ultimo che diventerà Global Broadcast Partner della UEFA Women’s Champions League. La partnership prenderà il via a marzo, in concomitanza con il lancio della UEFA Women’s Champions League su FIFA 23 e dei quarti di finale della competizione. La pubblicità di EA SPORTS sarà presente in tutte le trasmissioni globali delle partite su DAZN e sul canale YouTube UWCL di DAZN. La partnership espande l’impegno di EA SPORTS nel fornire l’esperienza più coinvolgente ai fan di tutto il mondo.