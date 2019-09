Milan-Inter: la designazione arbitrale sorride ai rossoneri

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli ha fatto le sue scelte per la prossima giornata di Serie A e il match più atteso, il derby di Milano, è stato assegnato a Daniele Doveri di Roma. Si tratta indubbiamente di un fischietto molto esperto, che tra l’altro per certi versi ha fatto felici i tifosi del Milan. Il motivo? Le statistiche che ha quando ha arbitrato i colori rossoneri.

Quasi sempre vittorie – Doveri fin qui ha diretto sedici match del Diavolo, con un bottino che parla di 12 vittorie, 3 pareggi e un solo ko, tra l’altro arrivato in un match al San Paolo contro il Napoli e vinto meritatamente dagli azzurri. I milanisti sul web si affidano alla scaramanzia, c’è chi scrive “Visto come stiamo messi aggrappiamoci a tutto e speriamo che anche stavolta Doveri ci porti bene”.

Risate interiste – Dal canto loro i nerazzurri la prendono scherzosamente e affondano con commenti del tipo “Era l’unico modo per dargli una chance di non prendere quattro palloni nel derby” e “Vogliono dargli un aiutino per evitargli un’umiliazione”. Le polemiche dunque almeno per una volta sembrano essere quasi nulle.

Quel fallo di mano non dimenticato – Fra i milanisti però c’è anche ci ricorda un episodio molto controverso. Se da arbitro non ha mai fatti torti al Milan non si può dire lo stesso in altri ruoli: il 10 marzo 2017 infatti da assistente di porta segnalò all’arbitro Massa un inesistente fallo di mano di De Sciglio che costò la sconfitta ai rossoneri all’ultimo secondo di un match che era fermo sullo 0-0.

SPORTEVAI | 19-09-2019 11:07