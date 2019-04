Ecco perché Gattuso è ancora sulla panchina del Milan

Nonostante sia ancora in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League si fa già un gran vociferare su chi possa essere l’allenatore rossonero nella prossima stagione. Rudy Garcia ha smentito i contatti col Milan ma si continuano a fare nomi, su tutti quelli di Sarri e Conte. In pratica l’unica cosa certa sembra essere soltanto una, ovvero il divorzio con l’attuale tecnico alla fine di questo campionato.

Cerruti sorpreso – Il giornalista della Gazzetta dello Sport e noto opinionista Alberto Cerruti ha analizzato la situazione e si è detto meravigliato di quanto sta accadendo. Parlando a Live Show su MC Sport ha dichiarato: “Quello che mi sorprende è che Gattuso sia ancora l’alleanatore del Milan, non perché si sia meritato l’esonero ma semplicemente perché Leonardo non ha più fiducia in lui dopo quanto accaduto nelle ultime gare. L’unico motivo per cui è ancora al suo posto è perché si trova ancora quarto in classifica. La proprietà non vede in lui il profilo che vuole in futuro, quindi anche in caso di quarto posto le strade si separeranno”.

Bivio granata – Il Milan inoltre si appresta a giocare una partita importantissima in trasferta contro il Torino, gara che può essere davvero il crocevia della stagione, ma secondo Cerruti non sarà così: “Quella di domani non sarà decisiva perché dopo ce ne saranno altre quattro. Purtroppo non sarà decisiva nemmeno se arrivasse una vittoria, perché il calendario per questa giornata è più favorevole alle altre rivali per il quarto posto”.

SPORTEVAI | 27-04-2019 09:17