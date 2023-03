Eddie Jordan: "Alonso poteva vincere 8 Mondiali"

L'ex team manager: "Ha fatto le scelte sbagliate"

27-03-2023 08:24

Eddie Jordan in un’intervista a OLGB ha celebrato Fernando Alonso: “Ricordo di aver visto Alonso passare Michael Schumacher all’esterno su una pista umida in una curva davvero difficile a Suzuka, in Giappone e mi sono detto ‘oh mio Dio, come può farcela?’. Invece Alonso è riuscito a fare quella mossa e da quel momento ho pensato che fosse destinato alla grandezza”.

Ma una serie di scelte non hanno permesso all’asturiano di vincere quando avrebbe potuto e dovuto, secondo Jordan: “Gli rimprovero di non aver vinto quattro, sei o forse anche di non essere stato un otto volte campione del mondo. avrebbe dovuto scegliere meglio le sue squadre. A 30 anni Alonso ha puntato sui soldi, quando avrebbe potuto scegliere un’altra strada. Ora è tornato a capire che ha una squadra intorno a sé che ha sufficienti qualità per mettergli a disposizione una buona macchina, ma non batterà le Red Bull nella corsa al titolo”.