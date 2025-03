Eddie Jordan, chi è la moglie Marie McCarthy con la quale ha avuto quattro figli e i progetti insieme da F1 ad Ascot

La moglie con lui da più di 40 anni gli è stato accanto anche nella malattia, insieme ai loro figli. Personaggio eclettico e creativo, ha un passato da sportiva, a sua volta

Come e più di altri protagonisti del circus della F1, aveva sempre gelosamente mostrato il suo lato ludico senza spendere troppo a livello pubblico le qualità da imprenditore visionario, azzardato forse fin dagli esordi in un ambiente segnato allora dalla figura di Bernie Ecclestone.

Eddie Jordan aveva sperimentato i propri talenti declinando le sue intuizioni nei contesti più disparati, da autentico pregiudicato interprete e anticipatore dei bisogni dei britannici. Accanto a lui, fin dagli inizi, c’è sempre stata sua moglie Marie, compagna di vita e di idee, madre anche dei loro quattro figli che piangono il padre scomparso a 76 anni dopo aver tentato di strappare ogni giorno a un tumore molto aggressivo che gli era stato diagnosticato un anno prima.

La morte di Eddie Jordan, l’annuncio della moglie Marie e dei figli

Il 20 marzo 2025 l’annuncio della famiglia ha destato emozione, rimpianto: “EJ ha portato un’abbondanza di carisma, energia e fascino irlandese ovunque andasse. Abbiamo tutti un enorme vuoto mancante senza la sua presenza”, si legge.

“Mancherà a tantissime persone, ma ci lascia un sacco di ricordi meravigliosi che ci faranno sorridere nonostante il dolore”.

Jordan lascia la moglie Marie e i figli Zoe, Miki, Zak e Kyle, che gli sono stati accanto anche in queste difficoltà legate al suo stato di salute, precipitato dopo la diagnosi contro cui EJ si è ostinato cercando di vivere ogni giorno in profondità, come era solito volere e fare e aggiornando periodicamente i suoi estimatori in un ruolo inedito da qualche tempo, in qualità di commentatore per la BBC e nel podcast a cui si era appassionato.

Eddie Jordan ha avuto una brillante carriera nel mondo degli sport motoristici come pilota, proprietario di un team, analista e imprenditore: iniziò dietro il volante, ma divenne famoso come proprietario della Eddie Jordan Racing e in seguito della Jordan Grand Prix.

Fu lui a far debuttare in Formula 1 il futuro sette volte campione del mondo e mito Ferrari, Michael Schumacher, che oggi vive avvolto dal mistero a seguito del tragico incidente sulle nevi di Meribel, mentre i leggendari piloti Ayrton Senna e Damon Hill fecero i loro primi giri in F3 proprio su una Jordan. Dopo aver venduto la squadra nel 2005, nel 2009 è entrato a far parte della BBC come opinionista e nel 2011 ha assunto il nuovo ruolo di analista capo.

L’incontro con Marie

Padre di quattro figli, sposato da 33 anni con Marie, ex cestista irlandese della nazionale internazionale, è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2012 dalla regina Elisabetta per le attività svolte e seguite e per i suoi diversi interessi filantropici. In particolare, è sostenitore dell’ente benefico CLIC Sargent per la lotta contro il cancro infantile e della Amber Foundation per i giovani senzatetto.

Accanto a lui, c’è sempre stata la sua famiglia. Marie McCarthy Jordan, sua moglie da più di un trentennio, è una figura altrettanto interessante che soprattutto il pubblico britannico ha imparato a conoscere.

Molto dotata a livello fisico, alta e potente fin dall’adolescenza, Marie incomincia a giocare a basket da ragazzina riuscendo immediatamente a dimostrare un talento precoce ma educato, disciplinato e raggiunge presto il vertice entrando nel giro delle nazionali giovanili.

Eddie e Marie Jordan agli inizi degli anni Novanta

Chi è Marie McCarthy Jordan

Proprio durante una serata in un locale, Marie McCarthy si dedica qualche ora di relax con le proprie compagne di nazionale (allora era nell’under 21), ricorda l’autorevole quotidiano inglese The Times, e conosce Eddie Jordan anche lui estremamente giovane all’epoca. Dal loro matrimonio celebrato nel 1949 sono poi nati i loro quattro figli.

Marie si è dedicata alla famiglia e ai suoi interessi: in gioventù, durante gli anni dedicati al basket, aveva intrapreso gli studi in informatica con l’ambizione di specializzarsi. Ha ricoperto il ruolo di capitano del Sunningdale Golf Club, dimostrando le sue capacità di leadership e la sua passione per il golf, inoltre Marie è anche una fotografa professionista e le sue opere sono state esposte alla Saatchi Art Fair di Londra nell’ottobre 2023.

Attenta e sensibile alle attività filantropiche che anche EJ seguiva, ha preso parte ad eventi di beneficenza senza mancare anche gli appuntamenti celebri per l’opinione pubblica britannica immancabili, come Ascot.

La loro primogenita Zoe Jordan, 43 anni, è un nome noto nell’ambiente della moda e ha lanciato il suo marchio omonimo a Londra nel 2011 dopo aver lavorato come trader per HSBC e Credit Suisse.