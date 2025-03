Egonu e Antropova in semifinale Scudetto, rimonte da brividi. Conegliano passeggia, Novara alla bella

Milano e Scandicci eliminano Vallefoglia e Busto Arsizio al tie-break, le Pantere dominano a Bergamo. C'è bisogno della terza sfida tra Chieri e la Igor Gorgonzola.

Che sofferenza per Milano e Scandicci. Le squadre dove militano Paola Egonu e Kate Antropova fanno il loro dovere e approdano in semifinale Scudetto. Quanta fatica, però, per avere ragione rispettivamente di Vallefoglia e Busto Arsizio. Due rimonte da brividi per la formazione milanese e per quella toscana. Tutto facile, invece, per Conegliano a Bergamo mentre l’unica serie che va alla bella di mercoledì sera è quella tutta piemontese tra Novara e Chieri, dopo la netta vittoria della Reale Mutua Fenera in gara-2.

Volley, playoff: Milano e Scandicci passano al tie-break

Sotto 2-1, Milano si aggrappa a Egonu (24 punti) e Kurtagic (13 come Sylla e nominata MVP) per raddrizzare la situazione in casa di Vallefoglia. “Non abbiamo giocato la nostra miglior partita soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento, forse anche per colpa delle fatiche della trasferta in Turchia“, l’ammissione di Anna Danesi. “La cosa positiva è che siamo riuscite a recuperare una volta sotto 2-1 e vincere al tie-break”. Altra rimonta, addirittura dal 2-0, per Scandicci a Busto Arsizio con 32 punti di Antropova. “Non abbiamo fatto una bella partita rispetto a gara-1, ma vincere in rimonta, recuperare quando eravamo sotto nel tie break, è un sinonimo di attaccamento e di non voler mollare”, l’analisi di coach Gaspari.

Conegliano elimina Bergamo, Chieri sull’1-1 con Novara

Se Milano e Scandicci – che si ritroveranno in semifinale – stentano, Conegliano continua nella sua stagione da schiacciasassi. Netto 0-3 a Bergamo per le Pantere trascinate da Haak e Chirichella, autrici di 11 punti a testa, e da De Gennaro, MVP. Per Santarelli le risposte più attese, mentre invece Bernardi dovrà preparare la terza e decisiva partita per la sua Novara, travolta da Chieri in gara-2. Prive di Alsmeier, le novaresi sono state messe in grossa difficoltà da Buijs (17 punti) e Skinner (14), rimediando un ko pesante. L’appuntamento è per mercoledì 19, chi vince trova in semifinale Conegliano, chi perde è dirottata nel tabellone per la Challenge Cup.

Playoff, risultati e programma quarti di finale

Gara 1

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Bergamo 3-0

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1

Numia Vero Volley Milano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0

Gara 2

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 2-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Numia Vero Volley Milano 2-3

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Reale Mutua Fenera Chieri-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Gara 3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri (19/3)

Playoff Challenge – 1°turno

Gara 1

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze – già qualificata Pinerolo per la rinuncia di Firenze

Honda Olivero Cuneo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 0-3

Gara 2

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Honda Olivero Cuneo 3-0

Intanto riprende corpo il progetto Club Italia per la prossima stagione, con coach Julio Velasco pronto a scendere in A2 per allenare giovani talenti.