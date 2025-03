Egonu più forte dei fischi: Milano piega l'Eczacibasi, è in Final Four di Champions con Conegliano e Scandicci

Paoletta e compagne zittiscono i tifosi turchi: altro 3-0 e missione compiuta. diventano tre le italiane alle finali di Istanbul. Passa anche Novara in Cev Cup.

I fischi impietosi dei tifosi dell’Eczacibasi, al momento delle battute e degli attacchi, non hanno fermato Paola Egonu e le ragazze del Numia Vero Volley Milano: diventano tre le squadre italiane in Final Four di Champions League di volley femminile, in programma proprio a Istanbul tra il 3 e il 4 maggio. Il sestetto di Lavarini ha bissato il 3-0 dell’andata sulla squadra di Boskovic, staccando il pass per l’atto conclusivo della manifestazione. È il secondo anno di fila: l’anno scorso Milano disputò la finale contro Conegliano, quest’anno la sfida contro le Pantere sarà valida “solo” per la semifinale, mentre nell’altro match saranno di fronte Scandicci e il Vakif.

Eczacibasi-Milano, fischi per Egonu e compagne

Fischi contro le avversarie, dunque. Insoliti in un palasport dove si gioca una partita di volley. Fischi che inizialmente hanno un po’ condizionato l’approccio delle milanesi, subito sotto 4-0. Poi, però, Sylla, Egonu e Cazaute hanno rotto il ghiaccio, ben supportate da Daalderop e dalla lucida regia di Orro. Il primo set si è trasformato in una battaglia punto a punto, vinta con caparbietà dalla formazione italiana (24-26) grazie a un errore di Boskovic e a un punto strappato sotto rete proprio da Orro.

Sylla MVP, Milano contro Conegliano nella Final Four

Il completamento dell’opera nel set successivo. Pure questo vissuto quasi esclusivamente a inseguire, con l’Eczacibasi che ha avuto a disposizione due setpoint sul 24-22. Prima un attacco vincente di Egonu (11 a fine gara per Paoletta), poi due muroni di Danesi su Baladin e Boskovic, quindi la magìa di Sylla: altro 24-26 e semifinale in cassaforte. Anche il terzo set, poi, l’ha vinto Milano, con Lavarini che ha tenuto in campo tutte le big: 21-25 il parziale. Top scorer dell’incontro Boskovic (16), per Milano 15 punti di Sylla, MVP del match, e 13 di Cazaute.

Coppa Cev: Novara in finale, Thy ko e ora l’Alba Blaj

Festa grande pure per Novara, che prima del match tra Eczacibasi e Milano ha battuto un’altra squadra della metropoli turca, il Thy, conquistando il pass per la doppia finale di Coppa Cev. La squadra di Bernardi aveva già vinto in tre set all’andata e si è ripetuta al ritorno (parziali a 25, 24 e 18), sfruttando la verve di Tolok (15 punti) e Ishikawa (10). Avversarie delle piemontesi in finale, le romene dell’Alba Blaj: andata il primo aprile in Transilvania, ritorno una settimana dopo a Novara.