Egonu: "Spero Tokyo vada meglio di Rio, non eravamo pronte"

Paola Egonu, pallavolista di riferimento della Nazionale Italiana e dell’Imoco Conegliano (anche se è al centro di diverse voci di mercato) ha parlato a “Giochi da Ragazze” programma in onda su Eurosport con Valentina Marchei.

A Rio, come ricorda la forte giocatrice delle pantere non è andata benissimo: “Non eravamo pronte, non ho un bel ricordo, c’era ancora un cambio di generazione in atto, c’erano giocatrici più esperere abituate con altre giocatrici, in un’estate non siamo riuscite a creare la giusta chimica. A Tokyo vorrei vivere un’esperienza unica, bella, avere un unico obiettivo tutte insieme”.

OMNISPORT | 16-01-2021 12:46