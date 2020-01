Eguelfi rinforza la Feralpisalò

La Feralpisalò ha annunciato di aver trovato l'accordo con l'Atalanta per il prestito di Fabio Eguelfi.

Il difensore nato a Milano il 19 gennaio 1995 ha firmato con i Leoni del Garda un accordo fino al 30 giugno 2020 ed è già a disposizione di mister Sottili.

Eguelfi ha esperienze nella Primavera dell'Inter e nella Nazionale U19. In Serie C nel Prato, nel Savona e nella Cremonese, in Serie B nella Pro Vercelli, nell'Hellas Verona e nel Cesena. Negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Frosinone, sempre in serie cadetta.

SPORTAL.IT | 09-01-2020 16:53