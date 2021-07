Ad Amburgo primo titolo in carriera nel circuito maggiore WTA per Elena-Gabriela Ruse. La 23enne romena, numero 198 del mondo, ha sconfitto col punteggio di 7-6 6-4 in due ore e 10 minuti di gioco nella finale sulla terra battuta tedesca la beniamina di casa Andrea Petkovic, attualmente numero 130 della classifica ma ex top ten e tornata in una finale WTA dopo sei anni.

OMNISPORT | 11-07-2021 15:12