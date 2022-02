ELigue1 2022: riparte il campionato francese virtuale

26-02-2022 13:30

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della seconda edizione della eSerieA, che è appena cominciata. C’è però un campionato che possiamo definire pioneristico per quanto riguarda l’esports. Stiamo parlando della la Ligue de Football Professionnel (Professional Football League), il campionato di calcio francese.

Il progetto della eLigue1

Dopo cinque edizioni, l’eLigue 1 torna per la sesta stagione e lancia oggi la sesta stagione dell’eLigue1, la lega virtuale ufficiale francese su EA SPORTSTM FIFA 22, confermando così il suo obiettivo di sviluppare e professionalizzare l’attività. Nuovo format, un aumento del premio in denaro ma anche nuovi partner per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti e per realizzare l’ambizione di diventare uno dei principali eSports in Francia. Saranno dieci le squadre in competizione per il trofeo e in questa sesta edizione, l’eLigue 1 sarà solo ed esclusivamente su EA SPORTS FIFA 22.

Il nuovo format

La competizione sarà suddivisa in 2 fasi con una stagione regolare e playoff. I 10 club impegnati nell’edizione 2022 si batteranno per vincere il titolo del Campionato di Francia 2022 durante la grande finale del 4 giugno, con un premio unico in denaro di 60.000€ e 3 posti di qualificazione per la EA SPORTS FIFA 22 Global Series Playoff.

Tutte le partite della eLigue 1 saranno mandate in onda in esclusiva sul canale Ligue 1 Uber Eats Twitch, che sarà come la scorsa stagione l’emittente ufficiale della lega. Dal 1 marzo al 4 giugno, i fan potranno seguire tutte le partite della competizione grazie a un’esclusiva diretta sul canale Ligue 1 Uber Eats Twitch ogni martedì e mercoledì sera.

Gli ex conduttori «Quento», «Deamz», «Araujo» e «Brian Savary» torneranno anche in questa stagione e saranno raggiunti da molti altri volti noti eSport.

PlayStation® come nuovo partner ufficiale

Per questa nuova stagione, l’eLigue 1 dà il benvenuto a PlayStation® come nuovo partner ufficiale. Tutte le partite della eLigue 1 si giocheranno esclusivamente su PS5™. PlayStation® fornirà anche ai club console di gioco e organizzerà concorsi di giochi per i fan.

Nell’ambito della partnership, PlayStation® organizzerà anche tornei online su EA SPORTS FIFA 22 chiamati “Fan Cups by eLigue 1” per i fan del calcio e della Ligue 1 Uber Eats con molti premi in palio. La LFP sta collaborando con l’agenzia UniTeam per la definizione, l’impostazione, l’organizzazione e la comunicazione (web e social network) intorno alla eLigue 1.

Sam Turkbas, Commissario per il gioco competitivo di EA SPORTS FIFA ha dichiarato:

“Ligue 1 Uber Eats è uno dei nostri più importanti partner di campionato a livello globale. EA è lieta di collaborare con la LFP all’eLigue 1 Championship di quest’anno. L’ambizione e la spinta a creare un programma di campionato ancora più professionale e coinvolgente è un’ottima notizia per tifosi e giocatori, e per i club di creare modi aggiuntivi per interagire con i nuovi tifosi”.

Articolo a cura di:

Francesco Basile

SOCIAL MEDIA SOCCER