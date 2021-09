Elisa Balsamo campionessa del mondo Elite di ciclismo su strada!

Dopo dieci anni, dal trionfo del 2011 di Giorgia Bronzini, l’Italia del ciclismo femminile torna sul trono del mondo grazie a Elisa Balsamo. La 23enne nativa di Cuneo ha trionfato sulle strade di Lovanio, nelle Fiandre, battendo in volata la fuoriclasse olandese Marianne Vos, che per la sesta volta, a fronte di tre titoli vinti, arriva seconda in un campionato del mondo Elite femminile.

Gara perfetta delle azzurre che sono arrivate in forze allo sprint finale, pronte a giocarsi il titolo, con Elisa Longo Borghini che ha tirato una volata lunghissima a Balsamo. La piemontese ha ingaggiato un entusiasmante testa a testa con Vos e alla fine è riuscita a batterla.

Le altre sono arrivate staccate di un secondo, battute per il terzo posto dalla polacca Katarzyna Niewiadoma. Diciassettesima Longo Borghini, hanno poi chiuso leggermente più staccate, ventesima e ventiduesima, Marta Cavalli e Marta Bastianelli, subito dietro alle tulipane Ellen Van Dijk e Annemiek Van Vleuten, anche loro sacrificatesi per far vincere il quarto titolo iridato a Vos.

Queste le parole di Balsamo subito dopo la vittoria: “Sono totalmente senza parole. Non posso crederci. È un sogno dopo una lunghissima stagione. Il team è stato fantastico. Oggi ho battuto Marianne Vos. Pazzesco. All’ultima curva ho solo pensato di andare full gas. L’anno prossimo con questa maglia sarà incredibile. Grazie a tutto il team e allo staff. Qui sul traguardo c’è il mio ragazzo mentre la mia famiglia mi sta seguendo da casa”.

OMNISPORT | 25-09-2021 18:03