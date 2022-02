Elkann: "Ripagheremo la lealtà dei tifosi"

17-02-2022 17:57

Il presidente della Ferrari John Elkann ha parlato durante la presentazione della nuova monoposto per il Mondiale 2022: “Ferrari è l’unica squadra che è stata sempre presente in F1. È sempre stata all’avanguardia, spingendo costantemente per superare i limiti da oltre 90 anni a questa parte. La F1-75 rappresenta il meglio dello spirito innovativo e della ricerca delle performance che la scuderia ha sempre esemplificato”

“La responsabilità di far ottenere risultati a questa macchina e di soddisfare le aspettative dei tifosi in tutto il mondo è nelle mani di Mattia, Charles, Carlos e di tutta la squadra, il loro sforzo ininterrotto determinerà il nostro successo, onorando quello spirito di competizione che il nostro fondatore rappresentava. Ai tifosi dico: la vostra passione e dedizione alimenta le nostre performance, come è sempre stato. Quest’anno non vediamo l’ora di ricambiare la vostra lealtà e tornare vincenti”.

OMNISPORT