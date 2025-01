Elon Musk scatena il terremoto ed entra nel calcio: c’è un club che vorrebbe comprare

Il fondatore di Tesla e braccio destro di Trump pronto a entrare nel mondo del football con un cluib nel mirino. Il papà: "Ecco perché lo vuole"

Elon Musk è pronto a fare irruzione nel mondo del calcio. Già, l’uomo più ricco del pianeta, definito il ‘primo ministro’ del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha nel mirino un top club della Premier League. A rivelarlo è stato il papà del fondatore di Tesla.

Musk e il calcio: ecco quale club vuole comprare

Errol Musk, padre del magnate americano, ha confessato in un’intervista radiofonica che il figlio potrebbe rivelare una big della Premier League. La squadra cui strizza l’occhio il braccio destro di Trump è il Liverpool, che sta dominando il massimo torneo inglese con 6 punti di vantaggio su Arsenal e Nottingham Forest e per giunta con una partita in meno rispetto alle rivali per il titolo.

In un primo momento Errol Musk non si è sbilanciato più di tanto sui Reds per un’ovvia ragione: “Non posso commentare, altrimenti, aumenteranno il prezzo”. Poi, però, ha svelato i motivi per cui il figlio vorrebbe diventare il nuovo proprietario del Liverpool.

Perché il Liverpool e il patrimonio di Musk

Musk sr spiega che “la nonna di Elon è nata lì, abbiamo ancora dei parenti: siamo legati a Liverpool. Penso che gli piacerebbe”. Staremo a vedere se alle parole seguiranno i fatti. Chissà che impatto potrebbe avere sul calcio l’uomo più ricco del globo.

Secondo l’ultima classifica di Forbes, il 53nne di Austin vanta un patrimonio di 354,9 miliardi di dollari, che non è mai stato così alto grazie alla crescita delle azioni di Tesla e al boom avuto dalla sua startup di intelligenza artificiale ‘xAI‘. Di sicuro il suo eventuale sbarco in Premier League creerebbe un vero e proprio terremoto.

A chi appartiene il Liverpool: cessione in vista?

Nel 2010 il Liverpool è stato acquistato per 300 milioni di sterline dalla multinazionale americana Fenway Sports Group, di proprietà di John Henry. Nel suo portafoglio il gruppo vanta – solo per citarne alcuni – i Boston Red Sox (baseball) e i Pittsburgh Penguins (hockey).

Nonostante i successi ottenuti con Jurgen Klopp in panchina, grazie al quale nella stagione 2018/19 è arrivata anche una Champions League, i tifosi dei Reds non hanno risparmiato critiche alla società per mancanza di investimenti. Finora FSG non ha mai aperto alla cessione: Elon Musk riuscirà a cambiare le carte in tavola?