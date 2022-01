Emergenza Covid: a rischio rinvio le partite di Inter e Napoli

20-01-2022 12:26

Mancano due giorni alla sfida della ventitreesima giornata di Serie A tra Inter e Venezia ma la partita è a forte rischio di rinvio a causa dell’emergenza Covid-19.

Emergenza Covid, 14 positivi nel Venezia, 8 sarebbero calciatori

Oggi infatti, tramite un comunicato, la società lagunare ha fatto sapere che ci sono molti positivi nel gruppo squadra:

“Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento secondo le attuali normative e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Secondo le prime indiscrezioni, sul totale di 14 positivi 8 sarebbero calciatori e 6 componenti dello staff. Con 9 calciatori positivi una squadra, nella fattispecie il Venezia, può chiedere e ottenere che la partita venga rinviata basandosi sulla soglia del 35% presente nello stesso protocollo anti-Covid per il calcio italiano.

Oggi i tamponi che decideranno la disputa o meno di Inter-Venezia

In questo caso, i calciatori positivi sarebbero uno in meno, inoltre tra gli 8 ci sono da considerare i 4 risultati positivi lo scorso gennaio, come accennato nel comunicato. Tra oggi e domani questi calciatori effettueranno ulteriori tamponi di controllo ai quali potrebbero risultare negativi, pertanto solo nelle prossime ore si saprà se i veneti potranno o meno giocare alle 18 di sabato a San Siro.

8 calciatori positivi nella Salernitana, anche la partita col Napoli è a rischio

A quota 8 calciatori positivi c’è anche la Salernitana e per la squadra allenata da Stefano Colantuono vale lo stesso discorso del Venezia: oggi verranno effettuati i tamponi che potrebbero essere risolutivi per la disputa o meno della partita col Napoli, che è in calendario domenica alle 15.

