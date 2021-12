Emergenza infortuni, Milan corre ai ripari ma scoppia il caso sul web

10-12-2021 09:52

Stefano Pioli fa la conta settimanalmente, partita per partita, degli infortunati. La stagione del Milan ha subito il primo forte contraccolpo negativo. Proprio dopo aver riconquistato la vetta della classifica in serie A i rossoneri si sono ritrovati fuori dalla Champions e dall’Europa in generale dopo la sconfitta col Liverpool. Ma a preoccupare l’ambiente di Milanello sono le continue assenze, specie in difesa di questo periodo. Si pensa al calciomercato di gennaio, a come tappare la falla lasciata soprattutto dal ko di Kjaer. Ma l’ultimo nome nuovo, in realtà un cavallo di ritorno, non scalda il cuore dei milanisti.

Milan, situazione infortuni

Attacco e difesa, sono questi i reparti che stanno soffrendo di più in questo momento dell’emergenza infortuni in casa Milan. Pioli fa la conta degli abili e degli arruolabili e scopre di essere “spuntato” con il solo Ibrahimovic attaccante di ruolo a disposizione per di più dopo una non buona prestazione contro il Livepool. Sono fuori per vari problemi fisici Leao, Rebic, Giroud e Pellegri. Conforta, almeno, la buona forma di Messias, tre gol nelle ultime gare.

Numericamente meno importante l’emergenza in difesa ma l’assenza di Kjaer, oltre quella di Calabria, pesa come un macigno se succede come in Champions col Liverpool che lo stesso Tomori, tra i migliori difensori dal suo arrivo in Italia poco meno di un anno fa, fa un grosso errore contro il Liverpool sulla seconda rete dei reds. Il danese ha di fatti chiuso la sua stagione sul prato di Marassi.

Milan, AAA difensori cercasi: ipotesi ritorno Caldara

La dirigenza rossonera starebbe seriamente pensando in vista della riapertura del mercato di gennaio a tornare sul mercato per prendere un difensore. Anche se il Milan è fuori dalle coppe europee e gli impegni diminuiranno, al netto della Coppa Italia, questo campionato resta massacrante e gli infortuni sono all’ordine del giorno. Romagnoli e Tomori non bastano, specie se i vari Gabbia e Kalulu non danno le necessarie garanzie.

Milenkovic il sogno, Caldara la realtà. Dalla scorsa estate Maldini e Massara stanno lavorando per portare Milenkovic in rossonero. Ma un suo arrivo a gennaio appare difficile se non impossibile anche visto il buon campionato che sta facendo la Fiorentina, al momento al pari della Juventus al 5° posto in classifica e impegnata a fonteggiare anche gli attacchi su vari fronti per l’altro gioiello Vlahovic.

Più percorribile la strada che porta al ritorno di Mattia Caldara. “Soluzione Caldara” è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero sta valutando la possibilità di riportare a Milanello il giocatore attualmente in prestito al Venezia. Tra i vantaggi di riprendere l’ex Atalanta e per un attimo anche della Juve, c’è in particolare il fatto che lui conosce già l’ambiente e il modo di giocare di Pioli.

Caldara al Milan: tifosi “freddi”

L’ipotesi non trova troppi entusiasmi tra il popolo milanista sul web. E sono in molti che la mettono sul piano dell’ironia: “Se (ri)prendiamo Caldara spero che la uefa ci bandisca da ogni competizione perché abbassiamo il livello delle competizioni” scrive provocatoriamente un tifoso, “Chiunque voglia il rientro di Caldara deve prendere le gocce” scrive sulla stessa falsa riga un altro e ancora “Se arriva caldara mi disattivo”.

Ma c’è anche chi, in tempi di magra, facendo affidamento sulla coppia Romagnoli-Tomori, fa di necessità virtù: “Caldara comunque è meglio di Gabbia, lo farei tornare a priori visto che non c’è una lira” e c’è addirittura chi è ottimista “Mattia Caldara sull’anticipo e sul gioco aereo miglior centrale del campionato”.

