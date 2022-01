Empoli, Andreazzoli: "Estetica importante, ma contano i punti"

08-01-2022 18:35

In conferenza stampa, Andreazzoli è intervenuto in vista del match contro il Sassuolo: “L’estetica è importante, anche se sono i punti quelli che ti fanno salvare. L’estetica ti dà la possibilità di crescere e questo vale anche per i calciatori: se una cosa la fai volentieri, tendi a migliorare”.

Il tecnico dell’Empoli ha espresso un parere su Dionisi: “È interessante e lo ha ampiamente dimostrato. La sua squadra si esprime sempre bene, io faccio il tifo per lui perché faccio il tifo per i giovani e per chi dimostra il suo valore. Domani lo rivedrò volentieri e spero che vada come all’andata”.

