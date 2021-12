Empoli, Andreazzoli: "Non abbiamo ottenuto ciò che meritavamo"

22-12-2021 23:48

Al termine del match perso contro il Milan 2-4, il tecnico dell’Empoli Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “La squadra ha fatto fino alla fine il lavoro che doveva fare e c’è riuscita. Più passano i minuti e più viene ansia, affretti quel che prima avevi fatto con razionalità ma abbiamo cercato di farlo fino al 95′. Non avevo dubbi, i ragazzi sono stati bravi, come ho detto nello spogliatoio gli vanno fatti grossi complimenti. Giocare una gara così contro il Milan ci fa onore. Non abbiamo ottenuto quello che meritavamo, il Milan ha preso tutto quello che ha costruito. Noi non abbiamo preso quello che potevamo”.

Andreazzoli è soddisfatto di quanto visto in campo: “Nello spogliatoio ho fatto i complimenti ai ragazzi, per me hanno vinto la partita. Se vediamo le componenti della partita, ci abbiamo messo più noi del Milan. Loro hanno raccolto molto, è stato bravo Maignan su Pinamonti, abbiamo preso una traversa con Bajrami. Abbiamo costretto il Milan ad alzare la palla cercando seconde palle, tentando di togliergli punti di riferimento. Per l’Empoli, se quel che ho detto è vero, c’è da essere soddisfatti. Questa la metto tra le partite vinte, tra virgolette: non portano punti ma convinzione. Sarà un’ulteriore spinta”.

