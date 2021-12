Empoli, Andreazzoli: "Non mi piace questa Coppa Italia"

14-12-2021 16:38

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Verone: “Non gradisco molto questo format. Questa non è una Coppa Italia, io gradisco quella inglese. Questa formula è una coppa per chi è più forte, per chi è più potente. Mi piacerebbe una coppa che preveda una situazione paritaria per tutti, come per quella inglese, in cui si inizia tutti insieme e si finisce tutti insieme. Non che c’è chi è lì, a braccia conserte, aspettando che gli altri che si scannano”.

Sul momento dei suoi: “Useremo lo stesso metro delle domeniche passate, dando più minutaggio a chi ha giocato meno. Dobbiamo portare rispetto all’impegno che ci mettono i giocatori, sempre. E dobbiamo portare rispetto alla salute dei giocatori. Abbiamo 25 giocatori in movimento: non gli diamo possibilita’ di esprimersi? E non diamo la possibilita’ a chi ha faticato tanto l’altra sera di essere nelle condizioni ideali per la prossima settimana? È importante dedicare un pensiero alla salute”.

OMNISPORT