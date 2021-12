Empoli, Andreazzoli: "Salvi? Stupido fare calcoli ora"

01-12-2021 17:18

In vista del match contro il Torino, il tecnico dell’Empoli Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo la fortuna di avere un gruppo di giocatori che ti dà la possibilità di sostituirli l’uno con l’altro, come d’altronde abbiamo fatto in passato. La nostra intenzione è quella di gratificare tutti i giocatori, vedremo di volta in volta”.

Il Torino ha parecchie assenze, ma Andreazzoli non abbassa la guardia: “L’altra sera ho visto entrare Pjaca, Sanabria e Zaza, per cui non mi sembra che abbiano grandi problemi. Hanno un organico importante, guidato benissimo, siamo sulla falsariga della partita col Verona. A me questo tipo di gioco affascina molto, onore al merito degli allenatori che riescono a farlo”.

La vittoria con la Fiorentina in rimonta è piaciuta molto ad Andreazzoli: “Le doti morali incidono molto, poi c’è il lavoro che viene fatto, sulle convinzioni e sul non accettare gli eventi avversi. Sicuri della salvezza? Credo che il rischio sia più per voi che per noi. Ci dobbiamo salvare, siamo nel girone di andata e sarebbe stupido fare calcoli”.

