Empoli avvisato: il Frosinone ha numeri da big in trasferta

La capolista Empoli apre il girone di ritorno ospitando al “Castellani” il Frosinone, alle 14 di sabato 30 gennaio.

Bilancio in netto favore dei toscani negli 11 precedenti in Serie B: solo due le sconfitte per gli azzurri, a fronte di due pareggi e sette vittorie, tra cui le due sfide più recenti.

L’Empoli ha segnato 21 gol in 11 sfide in cadetteria contro il Frosinone, realizzando almeno due reti in sette occasioni e rimanendo a secco solo una volta.

L’Empoli non ha perso alcuna delle nove gare interne in questa Serie B (cinque vittorie e quattro pareggi) e non resta imbattuto in ciascuna delle prime 10 partite casalinghe stagionali in cadetteria dal 2013/14.

Il Frosinone, reduce da due pareggi di fila, potrebbe impattare tre gare consecutive in Serie B per la prima volta dal dicembre 2017 (serie di quattro). Solo il Pordenone (cinque) ha subito meno gol in trasferta rispetto alla squadra di Nesta in questa Serie B, con i ciociari che potrebbero ottenere tre clean sheet fuori casa di fila per la prima volta in questo campionato.

Andrea La Mantia ha partecipato a un gol in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie B (un gol, due assist): il Frosinone è la vittima preferita del giocatore dell’Empoli, con cinque reti in altrettante sfide, compresa la sua prima doppietta in cadetteria (dicembre 2016).

Contro l’Empoli è arrivato il primo gol in cadetteria di Camillo Ciano, nel settembre 2011; cinque le reti del giocatore del Frosinone contro i toscani in Serie B, solo contro il Brescia (sei) ne conta di più.

