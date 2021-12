Empoli, Corsi: "Ora diventeremo antipatici..."

13-12-2021 20:12

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi a Radio Toscana ha parlato dopo la bella vittoria dei suoi contro il Napoli: “Vincere con Juventus, Fiorentina e Napoli sono stati tre bei regali, ma il problema principale è rimanere con i piedi per terra e con la stessa mentalità affrontare i prossimi impegni. Ad esempio, la gara di domenica prossima è una di quelle decisive per il nostro campionato: se avessi potuto sceglierei, avrei messo la firma per vincere con lo Spezia piuttosto che col Napoli”.

“Comunque fa piacere aver fatto bella figura con alcuni protagonisti della Serie A; speriamo solo di non diventare troppo antipatici… Andreazzoli. È molto attento alla fase di non possesso e con lo staff tecnico stanno lavorando molto su questo punto. Ho visto un miglioramento complessivo in quella direzione ma, essendo una squadra giovane, c’è ancora molto margine per poter migliorare e “pulire” gli errorini di reparto e individuali. Adesso siamo in fiducia e più liberi di testa anche per provare qualche giocata in più, cosa che non ti puoi permettere se invece stai in fondo alla classifica”.

