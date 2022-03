Empoli-Hellas Verona, Tudor: "Buon pareggio"

20-03-2022 18:15

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor ha parlato subito dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli al Castellani. Il Verona ha pareggiato le ultime tre gare esterne in Serie A e non impatta più trasferte di fila nel massimo campionato da febbraio 2020, striscia arrivata a quattro in quel caso con Ivan Juric in panchina.

Queste le parole di Tudor:

“Nella seconda frazione ci abbiamo provato molto, abbiamo fallito pure un penalty che Barak aveva concesso a Simeone:ha fatto un bel gesto, non è andata bene ma ci sta. Buon pareggio contro una squadra ben messa in campo, stimo molto Andreazzoli per come imposta la sua squadra e per l’identità che ha creato”.

Una parola anche sul gol di Cancellieri:

“Felice per lui, è un giocatore che ha qualità incredibili e che necessita di mettersi a lavorare per migliorare ancora. Bessa ha fatto bene, così come Hongla, va bene così”.

