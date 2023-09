Empoli-Inter, Marcenaro nel mirino dei tifosi che si rimangiano critiche a Dimarco

I fan nerazzurri scatenati sui social, la gara del Castellani ha lasciato tutti in tensione fino alla fine vista la fatica fatta dalla Inzaghi-band

24-09-2023 14:21

Il miglior attacco (13 gol fatti) contro il peggiore (0). La miglior difesa (1 gol preso) contro l’ultima (12).

La miglior differenza reti (+12) e la peggiore (-12). I numeri raccontavano questo alla vigilia di Empoli-Inter ma in campo tutta questa differenza non si è,vista. L’Inter è partita benissimo con una serie di palle gol a raffica, poi ha tirato il freno a mano, ha sofferto, ed ha avuto bisogno di un eurogol di Dimarco, criticatissimo fino a quel momento, per conquistare tre punti pesanti.

Empoli-Inter, prove di fuga per i nerazzurri

Un successo importantissimo per la squadra di Inzaghi che ora prova a scattare in fuga visto che le rivali, chi più chi meno, stanno balbettando alternando prestazioni e risultati senza continuità. Sul web la gara è stata vissuta intensamente e tra qualche polemica nei confronti dell’arbitro e la preoccupazione nei momenti difficili colpisce il dietrofront su Dimarco.

Inter, Dimarco più attaccante che difensore

Nessun difensore ha partecipato attivamente a più gol di Federico Dimarco (4, grazie a 1 gol e 3 assist) nei maggiori cinque tornei europei 23/24 – a 4 anche Frimpong e Caio Henrique.Il gol segnato all’Empoli è stato da applausi a scena aperta, eppure fino a quel momento e per tutto il primo tempo l’esterno era stato bersagliato sui social.

I tifosi si rimangiano le critiche a Dimarco

Tanti i commenti negativi su twitter: “Di Marco non si regge letteralmente in piedi. Sta sprecando una valanga di potenziali occasioni” oppure: “Dimarco è impresentabile” e ancora: “comunque non è possibile che a dimarco servano 6 mesi per entrare in forma” e poi: “Dimarco non becca più un cross neanche con le mani, o la manda sul fondo, o la tira addosso all avversario”

Dopo il gol però cambia tutto: “Gol alla Maicon di Federico, porca miseria che bomba gli ha tiratooo” e anche: “Tiro preciso all’angolino da fuori area preciso, dove Berisha non può nulla. Gol molto bello, Dimarco nel suo ruolo è top 5 in Europa attualmente, senza se e senza ma” e ancora: “Chiunque avrebbe stoppato la palla e valutato. Di Marco no lui vede il rimbalzo giusto e non ci pensa due volte va a botta sicura e la mette dentro. Sempre stata sul tuo carro”

Marcenaro bocciato dai tifosi dell’Inter

Il più contestato è stato però l’arbitro Marcenaro, soprattutto per la gestione dei cartellini: “”oggi ci sono i dati di fatto e poi c’è la frase del giorno “secondo Mercenaro”…” e poi: “Da vicino questo Marcenaro è ancora più scarso. Non capivo se fosse un sicario o un incapace, proponendo per la seconda” e ancora: “Il giallo esagerato ad Acerbi per un falletto su Shpendi è motivato dal “non si picchiano i bambini”….” oppure: “Quest’arbitro è nato accanto allo stadio dell’Empoli altrimenti non si spiega” e anche: “arbitro incapace o in malafede?”