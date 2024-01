Empoli-Milan: Pioli punta tutto sul girone di ritorno, Moncada fa chiarezza su Brassier e Krunic

Il Milan torna da Empoli con tre punti in classifica e la consapevolezza di aver superato il momento negativo. Pioli fa i conti per il girone di ritorno e Moncada fa una rivelazione sul mercato

07-01-2024 15:02

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il Milan sembra essersi messo alle spalle il momento negativo. La formazione rossonera torna dalla trasferta sul campo dell’Empoli con tre punti in cassaforte che le danno slancio per la qualificazione in Champions League ma che fanno capire che il momento negativo potrebbe essere già alle spalle.

Pioli punta sul girone di ritorno

Poco da dire sulla prestazione di Empoli, Stefano Pioli ai microfoni di Dazn fa i complimenti ai suoi anche se fa notare qualche particolare che non gli è piaciuto: “Dobbiamo stare attenti per tutta la partita, nel secondo tempo qualcosa abbiamo concesso e venivamo da gare in cui eravamo sopra 2-0 e ci abbiamo rimesso dei punti ma l’atteggiamento è stato giusto”.

Sguardo già puntato sul futuro: “Credo che il momento negativo sia alle spalle, inutile guardare indietro. Ci sono ancora tante partite e tante possibilità per rendere positiva questa stagione. Serve un girone di ritorno nettamente superiore a quello dello scorso anno. Dobbiamo fare meglio perché abbiamo buttato dei punti per strada”.

Le pagelle di Empoli-Milan

Hernandez dalla parte di Pioli

A fine gara ai microfoni di Sky, arriva anche Theo Hernandez uno dei leader di questo Milan che prova a buttarsi alle spalle definitivamente il periodo negativo: “Abbiamo avuto un periodo complicato ma non abbiamo mai ascoltato quello che dicevano dall’esterno. Ci sono stati tanti infortuni e il mister mi ha chiesto se ero disponibile a giocare da centrale e ho detto di sì. Siamo sempre stati tutti con mister Pioli, siamo con lui fino alla fine. Jimenez? Mi piace, è bello tosto, è veloce”.

Moncada fa chiarezza sul mercato

Prima del match sul campo dell’Empoli a fare chiarezza sul mercato e sulle prossime mosse dei rossoneri, ci pensa il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada a partire dal difensore Lilian Brassier: “Lo seguiamo da tempo – ha detto ai microfoni di Sky – è un giocatore che conosco da 5 anni. E’ interessante ed è sulla nostra lista ma in questo momento non abbiamo nessun accordo con lui o con il Brest”.

Porte chiuse invece per un movimento in attacco con eventuali discussione che saranno rimandate all’estate: “Abbiamo Giroud e Jovic, stanno facendo bene e stanno segnando. Non possiamo cercare sempre giocatori sul mercato, abbiamo loro e dobbiamo sfruttarli. Krunic? E’ un giocatore del Milan e senza l’offerta giusta non parte”.

Il calendario completo del Milan