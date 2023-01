Empoli, Zanetti: “Amareggiato ma non troppo, prestazione stratosferica”

Nonostante il pareggio concesso nel finale al Torino, il tecnico della squadra toscana applaude i suoi per gli 80 minuti messi a registro senza bastonarli troppo per il calo avuto nel finale.

28-01-2023 18:34

Una grande prestazione, un doppio vantaggio ma poi la riscossa del Torino che è valsa il 2-2 finale: si può riassumere così la gara dell’Empoli in questo turno di campionato.

Al termine dei novanta minuti a parlare è stato il tecnico Paolo Zanetti: “C’è sicuramente il rammarico per come si era messa la gara ma anche il grande orgoglio di aver messo in campo una prestazione maiuscola, stratosferica, non dimentichiamoci che il Torino era andato a vincere a Firenze, noi abbiamo dimostrato ancora tuna Volta di potercela giocare con tutti”.

“Nel finale c’è stato un calo, è verso – conclude l’allenatore – abbiamo speso tanto dal punto di vista tecnico e fisico, ma abbiamo mosso la classifica, da questa sfida, però, traiamo un grande insegnamento, ovvero che non si può mollare neanche negli ultimi cinque minuti”.