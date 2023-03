Empoli, Zanetti: "Contro il Monza rientra Caputo"

Il tecnico dei toscani ha presentato la fida ai brianzoli: "Hanno grane qualità e profondità nella rosa"

03-03-2023 14:18

Le caratteristiche del Monza? Sono palesi: giocano bene sfruttando un’ottima qualità generale dell’organico a disposizione di Raffaele Palladino, che peraltro sta facendo un eccellente lavoro. Hanno una rosa profonda e stanno crescendo, sono una squadra temibile”.

Così il tecnico dell’Empoli Raffaela Palladino ha presentato la gara Monza-Empoli, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A e in programma domani alle 15 all’U-Power Stadium di Monza, sotto la direzione arbitrale del fischietto di Teramo Ermanno Feliciani. Zanetti ha aggiunto: “Abbiamo recuperato Caputo che, si sa, per noi è un giocatore fondamentale. Si tratta ora di fare una valutazione su Ebuehi, ma partirà titolare solo al 100% della forma, altrimenti ci sarà Stojanovic”.