Empoli, Zanetti: “Ho realizzato un sogno, ma restiamo umili”

24-01-2023 00:41

Ha gli occhi lucidi Zanetti quando si presenta ai microfoni nel post Inter – Empoli, dimostrando ancora molta emozione.

“È una di quelle serate che ogni allenatore sogna, abbiamo avuto grande coraggio, nessun timore reverenziale, soprattutto nella prima mezz’ora abbiamo fatto vedere grandi cose, sono molto orgoglioso dei ragazzi”.

“Henderson è, tra tutte le mezz’ali che ho, quello che si avvicina di più per passo e per qualità di corsa a questo ruolo, oggi ha giocato con grandissima personalità; ho azzeccato la mossa Cambiaghi? Lui è uno spacca partite, ha grande qualità e sta crescendo molto”.

“Ora dobbiamo rimanere umili – chiosa il tecnico – e difendere questo margine che abbiamo creato dalla zona retrocessione, ci aspetta un’altra gara difficile con il Torino, ma la serie A è spietata non possiamo perdere la bussola o distrarci, dobbiamo continuare a lavorare sodo sul campo”.