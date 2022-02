Ennesima disavventura per Lozano, a Napoli si scatena il finimondo

03-02-2022 10:06

Il risveglio non è stato lieto per i tifosi del Napoli. Dal Messico, infatti, è giunta notizia dell’ennesima disavventura per Hirving Lozano: infortunio alla spalla durante il match delle qualificazioni mondiali contro Panama. Un’autentica disdetta, visto che negli ultimi mesi l’attaccante azzurro sembra davvero perseguitato dalla cattiva sorte. Dopo l’infortunio in Gold Cup a luglio, quello rimediato nella partita di Europa League contro il Leicester a dicembre e – per non farsi mancare niente – l’infezione da Covid a cavallo di Natale, il Chucky è finito un’altra volta ko.

Napoli in ansia per Lozano: infortunio alla spalla

Lozano è stato accompagnato fuori dal campo in barella al minuto 22 della ripresa. Prima si è fermato accusando un forte dolore al braccio, poi è stato accompagnato in infermeria da un nutrito pool di infermieri. I primi rumors parlano di possibile lussazione, ci sarà bisogno di esami più approfonditi per chiarire l’esatta entità del problema. Di certo appare improbabile che il Chucky possa essere regolarmente in campo nelle prossime uscite del Napoli.

Il Napoli: lussazione alla spalla per Lozano

Questa la nota comparsa sul sito del Napoli in mattinata, dopo un contatto tra lo staff sanitario azzurro e i medici della nazionale messicana: “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia“.

Napoli, Lozano ko nel momento meno opportuno

Il calendario è fitto di impegni per la squadra di Spalletti, che già domenica a Venezia non potrà contare su Koulibaly e Anguissa, impegnati nelle fasi finali di Coppa d’Africa, e su Ounas a cui proprio in Camerun sono stati riscontrati problemi cardiaci dovuti con tutta probabilità al Covid. Per la successiva sfida scudetto con l’Inter il difensore, il centrocampista e forse anche l’attaccante rientreranno. In caso di infortunio serio, invece, Lozano non ci sarà, così come potrebbe essere indisponibile per il doppio appuntamento di Europa League contro il Barcellona.

Stop per Lozano in nazionale, napoletani furiosi

Non è la prima volta che il messicano s’infortuna quando è in patria e a Napoli scoppia la bufera. “Chissà come stava iniziando a giocare in maniera decente”, si rammarica Domenico. “Ogni volta che va in nazionale Lozano rischia e torna infortunato: proprio ora che avevamo bisogno di lui in attacco con tutte le partite che ci aspettano”, si rammarica Marisa. “ADL fatti risarcire”, attacca Luciano. “Basta con le nazionali durante il campionato, non è un problema che riguarda solo il Napoli ma tutti”, è l’accorato appello di Giorgio.

