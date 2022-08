Ennesimo stop per Marcell Jacobs

23-08-2022 16:22

Nuovo stop per il campione olimpico e neo campione europeo dei 100 metri Marcell Jacobs. A causa dell’ennesimo problema muscolare, che ha rischiato di pregiudicargli la finale della sua distanza a Monaco di Baviera e che gli ha fatto saltare le batterie della staffetta 4×100, poi eliminata a causa della ripetizione della prova concessa alla Turchia, il 27enne di Desenzano del Garda dovrà restare fermo per una settimana. Lo ha fatto sapere la federatletica italiana, ecco di seguito il testo del comunicato.

“Gli accertamenti diagnostici ai quali si è sottoposto questa mattina a Roma, presso l’Istituto di Medicina dello sport, il campione olimpico ed europeo dei 100 metri Marcell Jacobs, hanno evidenziato uno stato di sovraccarico strutturale, con ridotto edema, a carico del gastrocnemio sinistro. Jacobs, alla luce di quanto sopra, dovrà osservare sette giorni di riposo e terapia; al termine di detto periodo, si procederà a nuovi esami”.

Ancora una volta quindi uno stop per Marcell in questo suo difficilissimo 2022, nel quale ha comunque vinto, oltre agli Europei, anche i Mondiali indoor sui 60 metri nello scorso mese di marzo a Belgrado. Ora vedremo cosa deciderà di fare per la chiusura della stagione all’aperto.