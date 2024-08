Eriksson, il video col messaggio di addio è da brividi: ecco come vorrei essere ricordato

Nel documentario che racconta tutta la sua carriera e la sua vita, amori compresi, l'ex tecnico - malato terminale di cancro - ha salutato tutti

Gli ultimi “sfizi” se li è tolti, da quando, nello scorso gennaio, ha annunciato pubblicamente di avere un male incurabile (“i medici dicono che mi resta un anno di vita, forse meno”) Sven Goran Eriksson ha girato per l’Europa prima di stabilirsi a Sunne, nel Värmland, in Svezia, dove è nato. La sua casa si affaccia sul magnifico lago Fryken. Värmland è un paese rurale e remoto ed anche lì sono state girate alcune scene del documentario sulla sua vita e la sua carriera andato in onda su Amazon. Il film si chiude con un messaggio di addio al mondo da parte dell’ex tecnico della Lazio.

Il sogno di Eriksson di sedere sulla panchina del Liverpool

Prima di ritirarsi a casa, dove vive assieme alla sua ultima partner, l’ex ballerina Yaniseth Alcides, conosciuta quando lavorava come allenatore in Messico, Eriksson aveva fatto una lunga serie di viaggi in tutta Europa: in Italia è stato ospitato dalla Sampdoria e dalla Lazio ed ha coronato un suo sogno: sedere sulla panchina del Liverpool in una gara tra le leggende del club e l’Ajax. Ora è il momento dei bilanci.

Il saluto da brividi di Eriksson

Nel documentario di Amazon Prime, intitolato “Sven”, l’ex tecnico della Lazio ha detto addio al mondo. “Ho avuto una bella vita, sì”, ha ammesso Eriksson. “Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte. Dovete imparare ad accettarlo, per quello che è. Speriamo che alla fine la gente dica: ‘Sì, era un brav’uomo’. Ma non tutti lo diranno. Spero che mi ricorderanno come un uomo positivo”. Il messaggio di Eriksson è da brividi: “Non essere dispiaciuto. Sorridi”, ha aggiunto. “Grazie di tutto: allenatori, giocatori, pubblico. È stato fantastico. Prendetevi cura di voi stessi, prendetevi cura della tua vita e vivetela. Fino alla fine”.

L’ex ct dell’Inghilterra, in una recente intervista al Guardian, aveva detto che essere malato terminale lo ha fatto sentire diverso riguardo alla vita: “In un certo senso, svegliarsi e sentirsi bene, essere vivi, lo apprezzo molto di più rispetto a un anno o 10 anni fa. Per ora sono un uomo sano e malato. Se ho paura di morire? Beh, se dicessi di no sarebbe una una bugia. A volte ti passa per la testa, ma cerco di non pensarci. L’unica cosa che sappiamo è che prima o poi moriremo tutti.” Fa una pausa. “Se tutto va bene, più tardi.”

La vita sentimentale di Eriksson

Nel documentario c’è ampio spazio anche per la vita sentimentale di Eriksson, con i relativi gossip che sono stati sempre la sua croce: “Quando sono diventato l’allenatore dell’Inghilterra hanno iniziato a cercare le cose brutte – ha detto Eriksson – Hanno telefonato alla mia ex moglie, per esempio, offrendole molti soldi per parlare di me. Lei ha detto: “Parlerò del mio ex marito, ma saranno solo cose positive”. I tabloid scavarono sulla sua relazione con l’italo-americana Dell’Olio. Il tempismo degli “scoop” è stato davvero cinico, dice. Coincidevano invariabilmente con i tornei più importanti. Nell’aprile 2002, cinque settimane prima della Coppa del Mondo, il Daily Mirror rivelò che lui e Ulrika Jonsson si vedevano, sotto il titolo “La relazione segreta di Sven e Ulrika”: “Ero in vacanza, oppure uscivo a cena con una donna, i paparazzi inglesi erano lì ad aspettarmi”. Nel 2004 News of the World ha rivelato che Eriksson aveva un’avventura con Faria Alam che lavorava alla FA . Eriksson non sapeva da dove i giornali traessero le loro storie e cominciò a sospettare delle persone a lui più vicine: “Quando ero in vacanza o a Stoccolma, oppure uscivo a cena con una donna, i paparazzi inglesi erano lì ad aspettarmi. Non sono riuscito a scoprire chi stesse spifferando. Ho pensato: “È la mia ragazza, mio fratello?” Ti insospettisci”.