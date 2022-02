Eriksson: "Mihajlovic il più grande di sempre sulle punizioni"

04-02-2022 21:14

Ai microfoni del The Guardian, l’ex tecnico della Lazio, Eriksson, ha parlato così di Sinisa Mihajlovic, attuale tecnico del Bologna ed ex suo giocatore: “Pensava di essere il migliore in tutto: il miglior piede sinistro, il piede destro, il miglior tiro, era il più veloce. Anche quando non era alcune di quelle cose, ci credeva, e questa è una buona cosa. Con lui, avere un calcio di punizione era come un rigore”.

“Quando i giocatori venivano falciati vicino all’area urlavano per un rigore, ma Sinisa diceva “per cosa sei preoccupato? Io segnerò”. E di solito lo faceva! Probabilmente è il miglior specialista dei calci di punizione di tutti i tempi. Ho avuto il miglior terzino sinistro in Sinisa e probabilmente il miglior terzino destro in Beckham”, ha concluso Eriksson.

OMNISPORT