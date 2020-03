Euforia Messina: "Ora continuiamo l'inseguimento"

La vittoria all'overtime che l'Olimpia Milano ha ottenuto a Valencia (83-81 il finale, grazie alla tripla di Micov) scatena Ettore Messina che nel dopo partita non nasconde il suo grande entusiasmo.

"Sono contentissimo per i miei giocatori – la sua reazione a caldo -. Loro lavorano duramente con l'obiettivo di vincere partite così. Stavamo buttando via questa gara, avevamo commesso errori da inesperti. Ma nel supplementare siamo stati davvero pazienti sul -5, e questo non era facile".

"Si tratta di una vittoria importantissima, li abbiamo agganciati e questo ci dà tanto carburante per continuare il nostro inseguimento", aggiunge il coach dei meneghini.

SPORTAL.IT | 05-03-2020 23:54