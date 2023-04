Eugenio Corini: “Non siamo riusciti a finalizzare”

Il tecnico dei rosanero, come riportato da ilovepalermocalcio: “Siamo leggermente in ritardo, ci proveremo fino alla fine visto che abbiamo alzato il livello delle aspettative”

10-04-2023 23:56

Tramite il sito “ilovepalermocalcio” si leggono alcune dichiarazioni del tecnico del Palermo Eugenio Corini.

L’allenatore del Palermo, dopo il pareggio per 0-0 contro il Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazionI: “Sapevamo di affrontare una squadra in salute. Ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a finalizzare come volevamo. E’ venuto fuori questo pareggio che dobbiamo accettare anche se la volontà era diversa. Marconi e Verre non giocavano titolari da un po’ e stanno recuperando. Siamo leggermente in ritardo, ci proveremo fino alla fine visto che abbiamo alzato il livello delle aspettative”.

Prosegue poi Corini parlando dei cambi: “Volevo mettere più in sicurezza i difensori, sapevamo che poteva succedere di tutto, era giusto provare a cambiare qualcosa in questo momento del campionato”.

In chiusura un commento sui fischi dei tifosi: “Vengono in 30000 a spingerci, accettiamo tutto”.