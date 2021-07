Formazioni ufficiali Italia-Inghilterra: Southgate sorprende

E’ tutto pronto per Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 a Wembley alle 21. Roberto Mancini e Gareth Southgate hanno fatto le loro valutazioni, scegliendo per l’ultima volta gli undici che scenderanno in campo a dare battaglia.

Il ct azzurro non cambia rispetto alla Spagna. Solito 4-3-3 con Donnarumma in porta, linea di difesa composta da Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci ed Emerson, centrocampo con Verratti, Jorginho e Barella e attacco con Immobile, Chiesa e insigne.

Dopo diverse opzioni valutate, Southgate invece opta per la difesa a 3 a sorpresa. Inserito Trippier sull’out di destra. Davanti ci sarà il solito Kane con Mount e Sterling a supporto nel 3-4-2-1 disegnato dal ct inglese.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Chiesa.

A disp.: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Berardi, Pessina, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Florenzi, Toloi. Ct: Mancini.

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane.

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, James, Saka, Bellingham. Ct: Southgate

OMNISPORT | 11-07-2021 20:03