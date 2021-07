La stampa scozzese si schiera: "Mancini, salvaci tu"

L’avventura della Scozia ad Euro 2020 si è chiusa al primo turno, ma con pochi rimpianti.

Di ritorno nella fase finale dopo 25 anni la Nazionale di Steve Clarke è risultata ultima nel girone con Inghilterra, Repubblica Ceca e Croazia, ma hanno strappato uno storico 0-0 ai Tre Leoni, rivali di sempre.

Naturale allora che a Glasgow e dintorni la marcia della squadra di Southgate non sia stata vista con entusiasmo, così dopo il sarcastico titolo di ‘Metro Scotland’, “Football is diving home”, parodia dello slogan-tormentone dei tifosi inglesi con frecciata al rigore generoso che ha deciso la semifinale contro la Danimarca, la stampa scozzese si è schierata apertamente con l’Italia in vista della finale di Wembley.

Il quotidiano indipendentista “The National” ha allora escogitato una prima pagina di impatto, con Roberto Mancini travestito da ‘Braveheart’, venendo identificato come “l’eroe” in grado di… salvare la Scozia dalle inevitabili e prevedibili conseguenze mediatiche di un eventuale trionfo dell’Inghilterra a Euro 2020.

“Salvaci tu, Roberto, sei la nostra ultima speranza – si legge – Non potremmo sopportare altri 55 anni vedendo ‘loro’ vantarsi”.

Chiaro il riferimento all’ultimo e finora unico successo dell’Inghilterra, il Mondiale casalingo del 1966.

OMNISPORT | 10-07-2021 10:47