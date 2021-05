Euro 2020: Hamsik e Kucka guidano la Slovacchia

La Cecoslovacchia, campione d’Europa nel 1976 e terza classificata nel 1960 e 1980, era composta in prevalenza da giocatori slovacchi. Dopo la divisione in Repubblica Ceca e Slovacchia, quest’ultima è mancata a EURO per ben cinque edizioni consecutive e ha esordito solo nel 2016, superando la fase a gironi e uscendo contro la Germania.

Bilancio Gruppo E: G8 V4 P1 S3 GF13 GS11

Spareggi: Repubblica d’Irlanda (c) 0-0, 4-2 dcr; Irlanda del Nord (t) 2-1 dts

Miglior marcatore qualificazioni: Róbert Boženík, Marek Hamšík, Juraj Kucka (3)

Miglior piazzamento UEFA EURO: ottavi di finale (2016)

UEFA EURO 2016: ottavi di finale, sconfitta per 3-0 contro la Germania

Commissario tecnico: Štefan Tarkovič

Il vice Ct è stato nominato Ct per la seconda volta a ottobre, quando Pavel Hapal se n’è andato dopo la semifinale di spareggio ma a dicembre 2020 è stato ufficializzato come primo allenatore. Ha fatto anche parte dello staff di Ján Kozák a EURO 2016.

Giocatore chiave: Marek Hamšík

Detentore del record di presenze nella Slovacchia, il 33enne capitano resta il giocatore più rappresentativo della nazionale e attualmente gioca in Cina al Dalian Shide. L’ex Napoli detta il gioco a metà campo e ha grande energia e tenuta fisica. È difficile immaginare un successo della Slovacchia senza di lui.

Osservato speciale: Tomáš Suslov

“Ho detto a mio padre che un giorno avrei giocato con Marek Hamšík”, ha raccontato il giocatore, che presto avrebbe avuto ragione. Cresciuto nel vivaio del Tatran Prešov, l’esterno sinistro del Groningen è una grande promessa.

Lo sapevi?

Otto giocatori della Cecoslovacchia che ha vinto l’edizione 1976 erano slovacchi.

Calendario Euro 2020:

14-6 ore 18.00 Polonia-Slovacchia; 18-6 ore 15.00 Svezia-Slovacchia; 23-6 ore 18.00 Slovacchia-Spagna

OMNISPORT | 31-05-2021 12:31