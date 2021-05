Euro 2020: i francesi vogliono fare "i galletti" del girone

La Francia agli Europei 2020 parte favorita. Si tratta, infatti, della squadra campione del mondo, vicecampione europea e seconda nel ranking mondiale delle nazionali.

La nazionale guidata da Dechamps, infatti, era già la più forte ad Euro2016 e ancora nessuno riesce a capire come abbia fatto a perdere quella finale contro un Portogallo che, tra l’altro, per la quasi totalità del match, ha dovuto fare a meno di Cristiano Ronaldo, uscito per infortunio, e che ha segnato nell’unico tiro in porta.

Due anni dopo, però, i cugini transalpini si sono riscattati alla grande vincendo il mondiale di Russia2018 ed oggi, a distanza di 3 anni, sembra non sia cambiato nulla.

Bilancio Gruppo H: G10 V8 P1 S1 GF25 GS6

Miglior marcatore delle qualificazioni: Olivier Giroud (6)

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1984, 2000)

UEFA EURO 2016: finalista, sconfitta per 1-0 contro il Portogallo (dts)

Commissario tecnico: Didier Deschamps

Da capitano dei Bleus, Deschamps ha vinto la Coppa del Mondo 1998 ed EURO 2000. Allenatore della Francia dal 2012, ha vinto il mondiale del 2018 e cercherà di conquistare la seconda doppietta della sua carriera a EURO 2020.

Giocatore chiave: Antoine Griezmann

Il peso nella nazionale francese del miglior giocatore e capocannoniere di UEFA EURO 2016 è aumentato nel tempo. L’attaccante del Barcellona ha segnato tre gol e fatto sette gol nelle qualificazioni a EURO 2020, superando persino Zinédine Zidane nella classifica marcatori di tutti i tempi della Francia.

Osservato speciale: Clément Lenglet

Il giocatore si è ambientato quasi senza sforzo al Barcellona e, dopo l’esordio in nazionale maggiore a giugno 2019, si candida ad essere titolare insieme a Raphaël Varane nella difesa di Didier Deschamps.

Lo sapevi?

La Francia parteciperà alla 13esima fase finale consecutiva. Non manca dalla Coppa del Mondo 1994 e da allora ha raggiunto cinque finali, vincendone tre.

Calendario Euro 2020

15-6 ore 21.00 Francia-Germania; 19-6 ore 18.00 Ungheria-Francia; 23-6 ore 21.00 Portogallo-Francia

OMNISPORT | 31-05-2021 12:09