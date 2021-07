Euro 2020, Infortunio Spinazzola: dolcissima dedica della moglie

Belgio-Italia è stata una festa a 360°, tra tifosi presenti allo stadio e una vittoria (dominando) che ci proietta direttamente alle semifinali di Euro 2020, dove affronteremo la temibile Spagna, ma questa volta, finalmente, non da underdogs. Se però dobbiamo trovare una nota stonata nella bellissima sinfonia dell’Allianz Arena di Monaco, quella è sicuramente il terribile infortunio di Leonardo Spinazzola, che ha subito una lesione al tendine d’achille che lo terrà fuori dai campi da gioco per almeno 4 mesi.

Questo è sempre stato il grande problema di Spinazzola, la cui fragilità fisica è stata d’ostacolo al decollo definitivo della sua carriera. Anche in questo caso, nel momento in cui stava esprimendo, forse, al miglior livello della propria carriera, ecco un nuovo infortunio. Ma questo è lo sport, e la bellissima dimostrazione d’affetto di tutto il gruppo Italia di ritorno da Monaco è una degli spettacoli migliori che il calcio può offrire.

Subito dopo l’infortunio, la moglie di Spinazzola, Miriam, ha scritto una dolcissima dedica al marito ferito, con tanto di foto in cui si vede il figlioletto Mattia, di 3 anni, che indica il papà alla Tv. Questo il contenuto del messaggio che è stato affidato ad Instagram:

“Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo, nessuno lo sa. Ma oggi il treno per te si ferma qui, il famoso treno guidato da te, si è fermato. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa. Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta, e il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova… mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, mai! E presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni”.

Il viaggio di Leonardo ad Euro 2020 finisce qui, ma sicuramente tornerà ancora una volta, più forte di prima. Auguri Spina!

OMNISPORT | 03-07-2021 15:00