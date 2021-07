Euro 2020: Italia in finale, ma scoppia la polemica sui rigori

Per una volta, i calci di rigore hanno sorriso all’Italia. Anche contro la Spagna.

Prima della finale del Mondiale 2006 gli Azzurri erano reduci da una lunga serie di delusioni nelle partite decisive conclusesi in parità ai tempi supplementari.

Basti pensare alla storica semifinale di Italia ’90, quando sulle note di ‘Un’estate italiana’ fu l’Argentina di Maradona a fare festa nella notte del San Paolo, o ovviamente alla finale di Usa ’94 o ai quarti di finale del Mondiale 1998 in Francia, quando la traversa Di Biagio mandò avanti i padroni di casa poi vincitori della competizione. In verità la tradizione negativa è proseguita anche dopo, con due delusioni proprio contro la Spagna, nei quarti di Euro 2008 e nella semifinale della Confederations Cup 2013.

Questa volta no, a fare festa sono stati gli italiani e a piangere gli iberici.

L’Italia conquista la decima finale della propria storia tra Europei e Mondiali e proveranno a conquistare il secondo titolo continentale dopo quello del 1968.

L’epilogo della partita di Wembley è stato drammatico, con l’errore iniziale di Manuel Locatelli a prefigurare l’ennesima delusione dal dischetto, ma poi i tiratori azzurri sono stati impeccabili e a completare l’opera ha pensato Gigio Donnarumma opponendosi al tiro di Alvaro Morata.

In Spagna c’è però chi non ha preso bene più che l’esito dei rigori, l’andamento del sorteggio.

Si tratta di Gerard Piqué, storico leader della difesa della Roja, che ha detto addio alla Nazionale al termine del Mondiale 2018 in cui la Spagna fu eliminata dalla Russia agli ottavi proprio dopo i calci di rigori.

Il difensore del Barcellona ha attaccato su Twitter, ritenendo ingiusto che a definire chi debba iniziare a calciare sia un sorteggio e portando avanti dati statistici a difesa della propria tesa

“Gli studi dicono che la prima squadra che calcia ha più possibilità di vincere – ha scritto su Twitter – non mi sembra giusto che una monetina ti faccia iniziare in svantaggio”.

Piqué ha riportato l’esito dello studio di due economisti sperimentali spagnoli, Jose Apesteguia e Ignacio Palacios-Huert che, studiando su basi statistiche la lotteria dei calci di rigore, hanno scopetto come chi vince il “lancio della monetina” abbia poi la meglio nel 60% dei casi.

“Non è un caso che le quattro sfide terminate ai rigori a Euro 2020 e in Copa America siano state vinte da chi ha iniziato a calciare – ha aggiunto Piqué nel suo post

Peraltro sull’argomento va registrato il vero e proprio “giallo” avvenuto durante il sorteggio.

Prima di iniziare la serie dei rigori, infatti, i due capitani, Giorgio Chiellini e Jordi Alba, si sono ritrovati al centro del campo con l’arbitro Felix Brych per stabilire chi dovesse iniziare a calciare e sotto quale porta.

Il fischietto tedesco ha però svolto il sorteggio in modo inconsueto, dividendolo in due parti. Nella prima si è deciso in quale porta calciare i rigori, con il direttore di gara che ha assegnato la porta destra alla ‘testa’ e la porta sinistra alla ‘croce’.

Dopo il lancio della moneta e la ricaduta della stessa a terra Jordi Alba credeva di aver vinto il sorteggio (o più probabilmente ha provato furbescamente a spuntarla…) e di calciare sotto la curva dei tifosi spagnoli, ma non è andata così, perché si è andati a calciare sotto lo spicchio di tifosi italiani. Chiellini ha “smentito” l’avversario, chiamandolo scherzosamente “Mentiroso”, ovvero bugiardo.

Successivamente Brych ha fatto scegliere ai calciatori ‘testa’ o ‘croce’ per l’ordine dei tiratori e anche in questo caso a vincere è stata l’Italia.

E con buona pace della precisione e della freddezza dei tiratori, secondo le statistiche e secondo Piqué la notte di Wembley si sarebbe decisa proprio in quel momento…

OMNISPORT | 07-07-2021 08:14