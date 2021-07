Euro 2020, Italia-Spagna: le formazioni ufficiali

La UEFA ha appena diramato le formazioni ufficiali di Italia-Spagna, semifinale del campionato europeo Euro 2020. L’Italia ha battuto la Spagna solo due volte negli ultimi 14 confronti in tutte le competizioni (7N, 5P): una vittoria per 2-1 in amichevole nel 2011 e il più recente successo per 2-0 agli ottavi di Euro 2016 con i gol di Giorgio Chiellini e Graziano Pellè.

Nella Spagna, Luis Enrique lascia in panchina Alvaro Morata e si affida a Dani Olmo, Ferran Torres e Oyarzabal. Mancini conferma Immobile assieme a Lorenzo Insigne e Chiesa. Ecco le scelte ufficiali:

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Roberto Mancini.

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal. CT: Luis Enrique.

OMNISPORT | 06-07-2021 19:53