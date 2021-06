Euro 2020, l'Inghilterra gioca in Italia: scoppia il caso tifosi

L’Inghilterra ha battuto la Germania agli ottavi di Euro 2020 per 2-0, grazie alle reti del solito Sterling e Harry Kane. La squadra di Southgate adesso affronterà l’Ucraina di Shevchenko ai quarti, in programma sabato alle 21 allo stadio Olimpico di Roma.

C’è molta preoccupazione in vista del match legata al Coronavirus: il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta in Italia. Le autorità britanniche hanno voluto inviare un messaggio ai tifosi: “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può – ha detto Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio -. La sfida è farci sentire fino a Roma – ha aggiunto -. Sono sicura che sapremo sfruttare l’occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale”.

Diversi tifosi inglesi vorrebbero partira ma una misura dovrebbe scoraggiare i sostenitori a prendere il volo per Roma: per chi arriva dal Regno Unito è prevista in Italia la quarantena di 5 giorni.

Nel frattempo, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha ribadito che Inghilterra-Ucraina si giocherà senza tifosi provenienti dalla Gran Bretagna sugli spalti. Queste le sue dichiarazioni: “La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall’estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata”.

Il pericolo hooligans però resta. Sia in Inghilterra che in Italia ci si aspetta la partenza di diversi tifosi inglesi. C’è enorme preoccupazione, specialmente per la variante Delta che potrebbe aggravare la situazione Covid in Italia.

