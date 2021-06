Euro 2020, Ucraina-Macedonia del Nord: le formazioni ufficiali

Poco più di un’ora all’inizio del match delle ore 15.00 tra Ucraina e Macedonia del Nord. Entrambe le formazioni hanno bisogno di vincere per non rischiare di dover dire addio alla competizione europea in anticipo.

Di seguito le formazioni ufficiali del match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro2020.

FORMAZIONI UFFICIALI

UCRAINA (4-1-4-1) : Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yaremchuk CT: Andriy Shevchenko

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2) : Dimitrievski; Ristovski, Velkoski, Musliu; Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski; Bardi; Pandev, Elmas CT: Igor Angelovski

OMNISPORT | 17-06-2021 14:03