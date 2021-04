Euro 2022, Estonia partner dell'Italia

Sarà l’ Estonia a giocare insieme all’ Italia nel girone eliminatorio dell’ EuroBasket 2022 .

La rassegna è in programma tra il 1° e il 18 settembre. La fase a gironi si svolgerà a Milano, Colonia, Praga e Tbilisi e per regolamento le quattro nazioni ospitanti dovevano scegliere, rispettando le fasce, una Federazione partner per il girone delle rispettive Nazionali.

Lo scorso 19 marzo Germania e Repubblica Ceca avevano invece comunicato di aver scelto rispettivamente Lituania e Polonia, mentre nei giorni successivi la Georgia aveva optato per la Turchia.

La Fip ha invece scelto l’Estonia. L’accordo è stato presentato alla FIBA.

La partnership consentirà alle due Federazioni di lavorare insieme per la promozione del girone (gare in programma dal 1° al 9 settembre), unendo competenze e risorse al fine di raggiungere l’obiettivo di creare un evento di altissimo livello per tutti gli spettatori.

Queste le parole del presidente Fip Giovanni Petrucci : “Passione, vitalità e organizzazione. Sono solo alcuni dei punti di forza di una Federazione, quella estone, che negli ultimi anni è cresciuta molto in campo e fuori. Nelle nostre due trasferte in Estonia, a febbraio 2020 e nella “bolla” del novembre scorso, abbiamo potuto saggiare non solo il grande entusiasmo degli estoni per il basket ma anche e soprattutto il desiderio di migliorare insieme ad una squadra che sul parquet si è fatta valere conquistando un posto al prossimo EuroBasket. Mi auguro di rivedere a Milano il calore e la sportività dei tantissimi tifosi che hanno riempito le tribune del palazzetto di Tallinn”.

Questo invece il commento del presidente della EKL Priit Sarapuu: “Siamo davvero onorati di essere stati invitati da uno dei più grandi Paesi di basket al mondo. La partnership tra Italia ed Estonia offre ad entrambi ulteriori opportunità per ottenere di più da EuroBasket 2022. Siamo felici di poter lavorare al fianco dei nostri amici italiani per rendere il prossimo europeo una celebrazione di basket indimenticabile per tutti: fan, atleti, partner e organizzatori”.

Il sorteggio per i gironi si terrà giovedì 29 aprile alle 13 a Berlino, sede della fase finale.

OMNISPORT | 07-04-2021 16:11