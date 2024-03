Euro 2024, playoff: la Georgia batte la Grecia ai rigori, storica qualificazione. Infortunio per Kvaratskhelia

Festa grande a Tbilisi, prima storica qualificazione agli Europei per la Georgia: Grecia piegata ai rigori. Lacrime di gioia, ma anche di preoccupazione per Kvara, infortunato.

26-03-2024 20:52

La Georgia scrive la storia, batte la Grecia ai rigori e si qualifica per la prima volta alla fase finale di Euro 2024 in Germania. Ci sarà anche Kvaratskhelia coi suoi compagni in Germania, nel gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca. Lacrime di gioia a fine gara per la stella del Napoli, ma anche di dolore. E di ansia. Perché un infortunio probabilmente di natura muscolare lo ha costretto a uscire nel corso dei supplementari.

Euro 2024, playoff: Grecia e Georgia nella bolgia di Tbilisi

Partita molto intensa, poco spettacolare ma giocata su ritmi altissimi sin dalle prime battute, giocata davanti ai 55mila di Tbilisi. Georgia più intraprendente, con Kvaratskhelia – assente per squalifica nel precedente match contro il Lussemburgo – tra i più attivi. Grecia che si difende con ordine e che, appena può, prova a innescare il suo pericoloso contropiede. Il risultato però non si sblocca nei tempi regolamentari, c’è bisogno dei supplementari. Dove la Grecia colpisce una traversa con Mavropanos di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo e dove, soprattutto, si fa male Kvara.

Georgia-Grecia, si fa male Kvara: poi l’epilogo ai rigori

L’attaccante del Napoli lascia il campo al minuto 109, sostituito da Kvilitaia, dopo essersi accasciato sul prato della Dinamo Arena, o se si preferisce: stadio Boris Paichadze. Immagine preoccupante quella di Kvarataskhelia, che uscendo dal campo si tiene l’inguine della coscia sinistra, tradendo un evidente fastidio. Il risultato, intanto, non cambia: si va ai rigori. Dove Mamardashvili para il tiro di Bakasetas, mentre Mikautadze spedisce fuori. Poi Giakoumakis manca il bersaglio e la Georgia trova la qualificazione con Kvekveskiri, che scatena il delirio. Invasione di campo e festeggiamenti sfrenati, per una pagina gloriosa per il calcio georgiano.

Playout Nations League: si salva la Lituania, Gibilterra ko

Tra i match ufficiali in programma nella serata, anche la sfida di ritorno del playout di Nations League tra Lituania e Gibilterra. Match utile a stabilire chi tra le due Nazionali giocherà la League C nella prossima edizione del torneo e chi invece la League D. Dopo l’1-0 dell’andata a Faro, in Portogallo, successo bis per la Lituania, sempre con lo stesso punteggio. A fare la differenza Cernych, autore del gol vittoria per i baltici al 6′ della ripresa.