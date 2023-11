Le partite di oggi, qualificazioni Euro 2024: dove vedere Georgia-Scozia e Cipro-Spagna

La programmazione delle gare della 9a e 10a giornata delle qualificazioni per Euro2024, si parte oggi e si chiude martedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

16-11-2023 09:00

Tutto pronto per il ritorno delle Nazionali, alle prese con le qualificazioni per gli Europei 2024. Spazio alla nona e alla decima giornata, con le squadre che scenderanno in campo a partire da oggi, giovedì 16 novembre, fino a martedì 21.

Le partite di oggi giovedì 16 novembre

La nona giornata delle qualificazioni per Euro 2024 si apre con 9 partite in tutto; in campo i gruppo A, F, G, J. Non ci sono partite di cartello ma scendono in campo big importanti come Spagna e Portogallo. Subito 5 match alle 18 e altri 4 alle 20.45.

Per il gruppo A Georgia-Scozia. In campo Kvara, ma il match è ininfluente ai fini della qualificazione diretta. I georgiani, quarti con 7 punti all’attivo, potranno staccare il pass per la Germania tramite i playoff grazie al piazzamento nell’ultima Nations League. Situazione differente per la Tartan Army, che si contende il primo posto del girone con la Spagna. In contemporanea Cipro-Spagna: Furie Rosse già qualificate e ciprioti ancora a 0.

Per il gruppo F Azerbaigian–Svezia, con gli scandinavi che, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, non parteciperanno nemmeno agli Europei. La squadra di Andersson non potrà fare affidamento agli spareggi data la retrocessione nell’ultima Nations League. Alla stessa ora Estonia-Austria. La squadra di Rangnick è ormai certa di un posto all’Europeo tedesco, mentre l’Estonia, fanalino di coda del Gruppo F, potrebbe clamorosamente staccare il pass grazie all’ausilio dei playoff, grazie al primo posto conquistato nel proprio girone in Nations League.

Per il gruppo G Bulgaria-Ungheria. I magiari sono a un passo dal chiudere il gruppo G al primo posto, attualmente occupato con 14 punti, a -1 dalla Serbia. Discorso chiuso, invece, per la Bulgaria fanalino di coda. In serata Montenegro-Lituania. Gli slavi possono solo sperare, vincendo di avvicinarsi alla Serbia seconda in classifica e poi sperare in un miracolo all’ultimo turno.

Per il gruppo J due partite, entrambe alle 20.45: Lussemburgo-Bosnia-Erzegovina. Partita dall’esito incerto e con possibilità per entrambe di tenere vivo il discorso qualificazione. Slovacchia-Islanda. Una vittoria islandese potrebbe riaprire la corsa al pass diretto. Liechtenstein-Portogallo. Si profila una sorta di allenamento per i lusitani già qualificati a punteggio pieno.

Azerbaijan-Svezia 16 novembre 18:00 Sky Estonia-Austria 16 novembre 18:00 Sky Bulgaria-Ungheria 16 novembre 18:00 Sky Georgia-Scozia 16 novembre 18:00 Sky Cipro-Spagna 16 novembre 18:00 Sky Montenegro-Lituania 16 novembre 20:45 Sky Lussemburgo-Bosnia-Erzegovina 16 novembre 20:45 Sky Slovacchia-Islanda 16 novembre 20:45 Sky Liechtenstein-Portogallo 16 novembre 20:45 Sky

Queste partite di qualificazione a Euro 2024 sono trasmesse da Sky e si possono vedere in streaming su Now

Le partite di venerdì 17 novembre

La prima gara di venerdì 17 novembre è Kazakistan-San Marino, con inizio alle 16. La nazionale di Adiev è terza nel gruppo H con 15 punti all’attivo, mentre il San Marino è ultimo senza alcun punto.

Moldova-Albania alle 18. Discorso qualificazione aperto per entrambe le squadre, con gli albanesi al comando del gruppo E con 13 punti, a +2 dalla Repubblica Ceca, mentre la squadra di Clescenco è quarta con 9 punti. Contemporaneamente Finlandia-Irlanda del Nord. Sarà sfida tra la quarta e la quinta del gruppo H, rispettivamente con 12 e 6 punti in cascina.

Alle 20:45, c’è l’attesissima sfida tra Italia e Macedonia del Nord. La squadra di Spalletti ospiterà all’Olimpico la formazione di Milevski. Vietato sbagliare per gli azzurri, che dovranno necessariamente vincere per poi giocarsi tutto con l’Ucraina. Allo stesso orario Inghilterra-Malta. I Tre Leoni sono già certi della loro partecipazione agli Europei, a differenza degli ospiti ormai fuori dai giochi.

Per il gruppo E big-match Polonia-Repubblica Ceca, del tutto incerte del loro destino. Se infatti il primo posto sembra quasi certamente dell’Albania, questo match è un vero e proprio spareggio per il secondo posto.

Per il gruppo H invece da non perdere Danimarca-Slovenia. Gara decisiva per il passaggio agli Europei con un turno di anticipo: di fatto, entrambe le nazionali sono a quota 19 punti, occupando il primo e il secondo posto della classifica. La vincitrice sarebbe qualificata direttamente, chi perde deve temere il ritorno del Kazakistan che all’ultima giornata andrà a far visita alla Slovenia.

Kazakistan-San Marino 17 novembre 16:00 Moldova-Albania 17 novembre 18:00 Finlandia-Irlanda del Nord 17 novembre 18:00 Italia-Macedonia del Nord 17 novembre 20:45 Rai 1 Inghilterra-Malta 17 novembre 20:45 Sky Polonia-Repubblica Ceca 17 novembre 20:45 Sky Danimarca-Slovenia 17 novembre 20:45 Sky

Le partite di sabato 18 novembre

La giornata si apre con le partite del gruppo D. Prima Armenia-Galles alle 15. Poi alle 18, Lettonia-Croazia. In questo gruppo la Turchia è prima con 16 punti, non gioca, ma ha ben 6 punti di vantaggio sulle seconde che sono Galles e Croazia appaiate a 10. Importante quindi per le due una vittoria per giocarsi tutto all’ultimo turno.

Per il gruppo I alle 18 Bielorussia-Andorra e poi in serata i match verità Svizzera-Kosovo e Israele-Romania.

Per il gruppo B alle 20:45 c’è Olanda-Irlanda. In caso di vittoria gli orange sarebbero quasi certi della qualificazioni agli Europei. E raggiungerebbero la Francia già ampiamente qualificata che farà una sgambata in casa contro Gibilterra.

Armenia-Galles 18 novembre 15:00 Sky Lettonia-Croazia 18 novembre 18:00 Sky Bielorussia-Andorra 18 novembre 18:00 Sky Olanda-Irlanda 18 novembre 20:45 Sky Francia-Gibilterra 18 novembre 20:45 Sky Svizzera-Kosovo 18 novembre 20:45 Sky Israele-Romania 18 novembre 20:45 Sky

Le partite di domenica 19 novembre

Iniziano le partite del 10° e ultimo turno delle qualificazioni agli Europei 2024.

Ungheria-Montenegro 19 novembre 15:00 Sky Serbia-Bulgaria 19 novembre 15:00 Sky Belgio-Azerbaigian 19 novembre 18:00 Sky Svezia-Estonia 19 novembre 18:00 Sky Spagna-Georgia 19 novembre 20:45 Sky Scozia-Norvegia 19 novembre 20:45 Sky Portogallo-Islanda 19 novembre 20:45 Sky Bosnia-Erzegovina-Slovacchia 19 novembre 20:45 Sky Liechtenstein-Lussemburgo 19 novembre 20:45 Sky

Le partite di lunedì 20 novembre

UCRAINA-ITALIA 20 novembre 20:45 Rai 1 Macedonia del Nord-Inghilterra 20 novembre 20:45 Sky Repubblica Ceca-Moldavia 20 novembre 20:45 Sky Albania-Faeroer 20 novembre 20:45 Sky Slovenia-Kazakistan 20 novembre 20:45 Sky Irlanda del Nord-Danimarca 20 novembre 20:45 Sky San Marino-Finlandia 20 novembre 20:45 Sky

Le partite di martedì 21 novembre

Grecia-Francia 21 novembre 20:45 Sky Gibilterra-Olanda 21 novembre 20:45 Sky Croazia-Armenia 21 novembre 20:45 Sky Galles-Turchia 21 novembre 20:45 Sky Romania-Svizzera 21 novembre 20:45 Sky Kosovo-Bielorussia 21 novembre 20:45 Sky Andorra-Israele 21 novembre 20:45 Sky

Le partite delle Qualificazioni agli Europei, a parte quelle della Nazionale italiana, sono un’esclusiva Sky e quindi si possono vedere anche in streaming su Now

