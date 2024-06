Euro 2024, Spalletti: "Puntero' ancora di piu' sui giovani"

Il ct azzurro: "Certo, qualcosa ho sbagliato. La gara di ieri ci fa tornare a zero"

“La partita di ieri ci fa tornare a zero, nelle scelte future tentero’ di ringiovanire la rosa, stando attento alla mancanza di personalita’. Non mi hanno dato le risposte che cercavo. Ci vogliono forze e energie nuove, si va a prendere i giocatori dal basso, i giovani. Siccome rimango qui, in futuro questo sara’ fatto ancora di piu’”. Cosi’ il ct azzurro, Luciano Spalletti, in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei di calcio.